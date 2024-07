Synergie intergénérationnelle chez les Marocains de Toronto

Les participants ont également eu l’opportunité de réseauter, renforcer les liens communautaires et échanger des idées pour promouvoir la culture marocaine à Toronto ainsi que pour soutenir la communauté.

Une quarantaine d’événements et des finances saines

L’AMDT a organisé une quarantaine d’événements au cours de l’année écoulée, englobant des activités culturelles, sportives, humanitaires, éducatives, politiques et communautaires. Parmi les temps forts, on compte les bazars marocains, le lever du drapeau marocain à Queen’s Park pour célébrer la fête de l’indépendance du Maroc, et l’iftar ramadanesque.

L’AMDT a enregistré 37 863 $ au cours de l’année écoulée, principalement grâce aux revenus locatifs, aux adhésions des membres et aux subventions obtenues et quelques commandites.

«Nous avons maintenu un bilan équilibré, témoignant d’une gouvernance solide au sein de l’association. Je tiens à remercier vivement toutes les parties prenantes qui nous ont soutenus pour obtenir ce résultat», souligne Hassan El Idrissi, trésorier sortant de l’AMDT.

Solidarité à Toronto après le séisme au Maroc

Le séisme qui a frappé le Maroc en septembre 2023 a été l’un des événements les plus difficiles pour la communauté marocaine à Toronto et dans le monde entier, causant la mort de plus de 2 500 personnes et faisant plus de 5 000 blessés.