On n’a toujours pas expliqué le Syndrome de La Havane

Arme à ultrasons

Un diagnostic serait peut-être plus facile à établir si l’on pouvait identifier un coupable. Or, tour à tour, les causes de ces symptômes ont aussi été remises en question… Dont l’hypothèse d’une «attaque sonique»!

Comme plusieurs personnes avaient rapporté un bruit persistant, ce fut une des premières explications avancées. Mais plutôt que d’être attribuables à une arme secrète, les sons étranges ont par la suite été attribués à… des grillons.

Qui plus est, des attaques soniques auraient dû être entendues par plusieurs personnes autres que les diplomates, ce qui n’a pas été le cas.

Il faut savoir par ailleurs que les attaques par infrasons sont plus désagréables que dangereuses, et que les opérateurs de ces appareils auraient été autant incommodés que les victimes. Quant aux ultrasons, ils s’affaiblissent rapidement avec la distance et peuvent être bloqués par les murs.

Les ondes radio

Le Centre de contrôle des maladies (CDC) et l’Académie nationale des sciences (NAS) ont pour leur part, dans des rapports publiés en décembre 2019 et en août 2020 — mais qui n’ont été dévoilés qu’en 2021 — pointé les ondes radio comme la cause la plus probable de ces symptômes.