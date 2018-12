Sur les traces des Acadiens d’ici et d’ailleurs

Ericka Muzzo (La Voix acadienne)

À la suite d’un voyage en France où il a constaté la difficulté d’accéder aux lieux historiques des Acadiens, Claude Boudreau a décidé de se consacrer à rendre ce patrimoine plus accessible. Vingt-cinq ans plus tard, son rêve est enfin devenu réalité avec son entreprise de voyage, DiasporAcadie.

«Plus jeune, je voulais étudier soit en histoire, soit en marketing. Un conseiller d’orientation m’a dit “si tu veux être pauvre toute ta vie, va en histoire”, donc j’ai choisi la deuxième option. Mais j’ai conservé une passion pour ma généalogie et le voyage et j’ai finalement démarré ma propre compagnie», explique Claude Boudreau.

Depuis sept ans cet Acadien, qui a grandi au Québec mais qui a conservé ses racines à Chéticamp, organise des voyages en Louisiane, en France et en Acadie, pour faire découvrir la diaspora acadienne à travers l’histoire.

«On apprend énormément! Moi-même, à chaque voyage, je découvre de nouvelles choses, des petits détails ou parfois de plus grosses révélations. L’un des objectifs est vraiment de mieux comprendre notre histoire et la culture acadienne.»

Pas un autre bus de touristes

Après des années de rencontres à travers le monde, il constate que la meilleure manière de voyager est d’aller à la rencontre des locaux. «Partout où il y a eu des Acadiens, il y a des gens qui se passionnent pour leur histoire. On fascine le monde», s’exclame Claude Boudreau, qui laisse une grande place aux guides natifs dans les voyages qu’il organise.

La formule semble plaire aux gens, qui participent souvent à plus d’un voyage. Parmi la quinzaine de personnes présentes à une conférence qu’il a donnée au Musée acadien de l’Î.-P.-É., le 2 décembre, la plupart avaient déjà été clients de DiasporAcadie et comptaient répéter l’expérience en retenant un autre des six forfaits disponibles.

«Le fait de rencontrer des gens de l’endroit, de parler avec eux, ça évite de voyager seulement comme un touriste de passage! Il y a une connexion qui se fait, les gens s’assoient et mangent ensemble, et on découvre des aspects qu’on ne verrait pas autrement», constate Théo Thériault, participant du voyage en Louisiane en 2013.

C’est également une occasion de remettre les pendules à l’heure en ce qui concerne l’histoire des Acadiens.

«Chaque peuple a son histoire populaire, qui a été un peu déformée avec les années. Par exemple, beaucoup pensent probablement qu’Évangéline était une vraie personne, mais ce n’est pas le cas. Il y a des mythes puissants. De connaître la vérité nous permet de comprendre davantage de choses», constate Claude Boudreau, dont les yeux pétillent lorsqu’il présente différents sites historiques.

France et Louisiane



Outre la France et la Louisiane, les deux voyages les plus fréquents, une excursion est prévue pour le Congrès mondial acadien (CMA) 2019.

«Dans le futur, j’aimerais organiser davantage de voyages en Acadie, afin que les gens se rencontrent et se visitent un peu plus», explique le fondateur de DiasporAcadie.

Il caresse aussi l’idée de mettre sur pied des forfaits en Angleterre, en Irlande et en Écosse, ainsi qu’aux îles Malouines et dans l’Acadie du Québec, notamment pour le ralliement acadien du Québec à Trois-Rivières en 2020.

Il faut actuellement prévoir entre 4000 $ et 6000 $ pour un voyage hors pays, et environ 800 $ pour le voyage au CMA, plus court.

Intérêt pour le passé

«Le bouche-à-oreille fonctionne très bien en Acadie», mentionne Claude Boudreau pour expliquer le succès de sa compagnie.

Toujours à la recherche de nouvelles avenues à explorer pour creuser plus profondément l’histoire des Acadiens, celui-ci n’est pas inquiet que son public cible s’estompe, car il constate qu’il y aura toujours chez ces derniers un fort appétit pour partir sur les traces de leurs ancêtres.