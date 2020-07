Sports Toronto: les Jays décevants, les Raptors convaincants, le TFC éliminé

A ses côtés, Siakam a montré des progrès. Si le Camerounais n’a toujours pas retrouvé son adresse de loin, il s’est tout de même montré plus agressif et rend une copie plutôt bonne avec 18 points et 6 rebonds. Avec la sortie rapide de VanVleet, OG Anunoby (7 points, 6 rebonds 4 passes) est rapidement entré et a étonné par sa justesse. Le jeune joueur a certainement passé beaucoup de temps à analyser les forces et les faiblesses de son jeu lors de la coupure de la saison et a pris les bonnes décisions tout au long du match.

The handles… The ball movement… Poetry pic.twitter.com/0YF6ZKfz8p — Toronto Raptors (@Raptors) July 26, 2020

La justesse dans le jeu c’est aussi ce qui caractérise Kyle Lowry. Le meneur a donné le tempo à ses coéquipiers, capable d’alterner mise en place du jeu et scoring en pénétration ou de loin quand cela est nécessaire. Le capitaine termine avec 13 points en 22 minutes et 4 passes. On note tout de même encore quelques imprécisions avec 4 balles perdues.