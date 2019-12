Soirée électorale trop québécoise à Radio-Canada: ménager la chèvre et le chou

Ayoye, la grosse tape sur les doigts!

Exaspération

Une tape qui ne correspond évidemment pas à l’exaspération que vivent les francophones en milieu minoritaire. Les émissions réseau de Radio-Canada ne nous desservent plus depuis plus de 30 ans et ça prend plus qu’une tape sur les doigts pour que ça change.

Comme je l’écrivais dans un de mes éditoriaux au journal Le Voyageur, il est temps de poursuivre Radio-Canada.