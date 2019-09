Sixième enquête de Roméo Dubuc

La réincarnation du vampire Verango

Pour ajouter du piquant à son polar, Claude Forand met en scène un jeune marginal fier et hautain qui prétend être la réincarnation du grand vampire sanguinaire Verango, un prince héritier de Hongrie mort il y a 117 ans.

L’auteur ne joue pas à Donjons et Dragons, il fait reposer son intrigue sur des recherches sociologiques, psychologiques et scientifiques. N’empêche qu’un vampire pur et dur pourrait peut-être contester un certain dire ou un certain agir dans ce roman.

Roméo Dubuc

Le personnage de Roméo Dubuc apparaît dans Le cri du chat (1999), le tout premier roman de Claude Forand. Il devient rapidement un personnage clé de son œuvre.

Déjà popularisé par Ainsi parle le Saigneur (2006), il réapparaît dans Un moine trop bavard (2011), puis dans Un député décapité (2014), Cadavres à la sauce chinoise (2016) et maintenant Le pire vampire (2019).

Je parie ma dernière chemise qu’une prochaine enquête Dubuc fourmille déjà dans la tête de mon collègue et ami Claude.