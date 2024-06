Services en français chez Staples: «On nous prend pour une erreur administrative»

«C’est exactement ce que l’on craignait», dénonce la députée néo-démocrate franco-ontarienne, France Gélinas.

Welland, Scarborough, Toronto

En plus du contrat régissant cette entente, le ministère des Services au public et aux entreprises et le PDG de Staples, David Boone, ont signé une autre série de documents, des addendums, que Le Droit a obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Dans ces documents, le ministère et chacune des succursales situées dans des régions désignées bilingues se sont entendus sur leurs obligations en vertu de la Loi sur les Services en français.

Cette loi garantit aux Franco-Ontariens situés dans les 27 régions désignées «bilingues» une offre de services gouvernementaux dans la langue officielle de leur choix, soit l’anglais ou le français.

Parmi les huit succursales Staples initialement choisies dans le cadre de ce «projet pilote», trois sont situées dans des régions désignées bilingues.