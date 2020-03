S’entraider par le téléréseau de soutien mutuel entre pairs

Bien que la Chine semble se relever, le fléau continue de se propager en Europe, chez nous et ailleurs sur notre Terre. Le téléréseau de soutien mutuel entre pairs pourrait, parmi d’autres, s’avérer un moyen indispensable de survie émotionnelle.

Soutien psychosocial

Par une écoute chaleureuse, un échange de connaissances et d’expériences, on peut s’entraider. On peut s’offrir mutuellement un soutien individualisé susceptible d’atténuer l’avènement de difficultés psychosociales et de stimuler notre capacité de résilience.

L’écoute active entre pairs peut permettre de clarifier ce qu’on ressent, d’orienter nos pairs (s’il y a lieu) vers différentes ressources appropriées disponibles: intervenants en travail social, aide psychosociale, programmes d’aide aux employés, la santé publique, etc.

Le soutien entre pairs nous permet aussi de valider ce qu’on ressent, de constater qu’il est normal de ressentir certains sentiments dans les circonstances exceptionnelles actuelles que nous vivons.

En ces temps très difficiles, que ce soit entre membres de notre cercle social ou professionnel, on peut considérer de mettre en œuvre un téléréseau de soutien entre pairs pour s’entraider. Les familles peuvent aussi mettre sur pied leur propre téléréseau de soutien entre pairs.