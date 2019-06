Séismes : les prédire, mais seulement pendant

Mais l’idée centrale demeure: au contraire des plus petits séismes qui se comparent plutôt à une «explosion», il existe une série d’étapes par lesquelles passent les plus gros séismes, et mieux les déchiffrer permettrait aux autorités d’envoyer des signaux d’alarme des secondes, voire des minutes, plus tôt.

Du chaos à l’ordre

Sur la base de leur analyse de 3 000 séismes recensés par l’agence américaine en charge d’étudier les phénomènes géologiques (United States Geological Survey), les géologues Diego Melgar et Gavin P. Hayes concluent qu’en gros, un séisme majeur grossit tout d’abord, pendant les premières secondes, de manière chaotique.

Puis, un «ordre» se met en place — on ignore comment — pour évoluer vers une sorte de «pulsation» dans une zone ressemblant à un beigne, qui grossit en s’éloignant de son centre.

C’est la force de cette pulsation qui permettrait — selon les auteurs — de prédire la puissance finale qu’aura le séisme lorsqu’il sera à son maximum.