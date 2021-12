Sarnia obtient sa désignation sous la Loi des services en français

La ville de Sarnia, avec la région environnante de Lambton, deviendra la 27e région «désignée» en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario.

D’ici novembre 2024, les résidents de cette municipalité de 74 000 habitants, dont 5400 francophones, pourront recevoir une «offre active» de services en français dans les bureaux du gouvernement provincial.

Le Regroupement des organismes francophones de Sarnia-Lambton et le Centre culturel Jolliet en avaient fait la demande auprès de la province.

Demande des trois élus locaux

Cet appel à l’offre active des services en français avait été appuyé par la députée fédérale de Sarnia-Lambton Marylin Gladu, par son homologue provincial Bob Bailey, ainsi que par le maire Mike Bradley.

La désignation de cette région «répond aux besoins de la communauté francophone croissante et changeante en Ontario et à l’importance d’avoir des services en français plus accessibles», a indiqué la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney.