Santé publique: la prévention rapporte gros

Réconcilier sciences naturelles et sociales



Espérons en effet que dans l’après-C0ViD, cet état d’esprit dépassera le domaine de la promotion de la santé et la santé publique, pour s’étendre à l’administration publique, à l’économie, à la politique, et permettra aussi de réconcilier les deux solitudes du savoir: les sciences naturelles et les sciences sociales, puisque la santé publique est profondément pluridisciplinaire.

Il faudrait aussi se préoccuper davantage de la santé urbaine, car, par exemple, les principaux foyers de l’épidémie du CoViD-19 se retrouvent dans les grandes villes, Toronto et Montréal surtout.



Espérons que nos universités enseigneront davantage les leçons de ces urgences et tragédies de santé publique, pour éviter que nos sociétés oublient trop vite, et que les futures générations de dirigeants intègrent cette tournure d’esprit.

Santé urbaine et développement durable

Personnellement, c’est ce que je m’applique à faire dans le cours «Communication, santé et environnement» que je donne depuis 16 ans (en anglais) sur le campus Glendon de l’Université York, en Études pluridisciplinaires: enseigner la valeur du dividende de la prévention et les principes connexes de la santé urbaine et du développement durable.

Et dire que le Canada, ne l’oublions pas, était le chef de file mondial dans le domaine de la promotion de la santé dans les années 1970 et 1980. Cet ascendant international avait culminé en 1986 par la signature de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, le texte fondateur de ce que l’on nomma à l’époque, la nouvelle santé publique.

Plus de 40 ans plus tard, mieux vaut prévenir que guérir est d’actualité plus que jamais… Et la facture pour avoir oublié ce précepte de la nouvelle santé publique est aujourd’hui plus salée que jamais.