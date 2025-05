Salut aux enfants des militaires de Borden

L’école élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois, établie sur la base militaire de Borden, près de Barrie, a organisé ce lundi 28 avril la deuxième édition de la célébration du Mois de l’enfant militaire.

«En tant que communauté, nous sommes tous affectés par la mobilité qu’apporte le travail d’un parent, tutrice, tuteur militaire», a expliqué la directrice de l’école, Céline Lebel.

«Cela signifie, pour une grande partie de nos élèves, de familles militaires ou non, de devoir affronter la dure réalité de voir une amie ou un ami partir… Mais aussi la grande joie de la/le voir revenir!»

Adaptation

«Notre communauté a su et a pu développer une forte capacité d’adaptation et beaucoup de résilience. C’est pourquoi nous attachons autant d’importance à se réunir afin de vivre de beaux moments, de créer des souvenirs tout en reconnaissant les enfants de la communauté militaire et plus spécifiquement celle de Borden.»

Pour Nicole Mollot, la directrice de l’éducation du Conseil scolaire catholique MonAvenir, «il est important de reconnaître les défis que doivent relever les enfants de militaires et de leur témoigner notre reconnaissance pour la force qui les habite».

«La communauté de Borden est si spéciale et nous sommes très reconnaissants que les parents militaires nous confient l’éducation de leurs enfants.»