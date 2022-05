Au centre de notre galaxie: le trou noir des superlatifs

Un amalgame de photos de huit télescopes

S’il a fallu autant de temps pour obtenir l’image parue cette semaine, c’est d’une part parce que ce qu’on appelle «une photo» est en fait un amalgame de photos prises par huit télescopes distincts à travers le monde.

Ce projet collaboratif réunissant 350 scientifiques est appelé le Event Horizon Telescope.

Mais la photo de l’autre trou noir était, elle aussi, un amalgame de plusieurs télescopes. Or, celui-ci présentait, en plus, une difficulté majeure. Étant 1000 fois moins massif, il change d’apparence plus vite: aux cinq minutes, estiment les chercheurs.

Des images prises pendant une semaine, il a donc fallu obtenir un résultat final qui élimine, littéralement, les flous, et qui remplit les espaces vides.

Bientôt un film sur les changements du trou noir

Mais la prochaine étape, évoquée jeudi, n’est rien de moins qu’un film, pour montrer ces changements dans le temps.

En profitant des 4000 téraoctets d’informations récoltées en 2017 — encore un superlatif — et probablement, d’autres observations effectuées depuis, en 2021 et 2022. Un film n’apprendra rien de plus aux experts, mais on peut s’attendre à d’autres «oh» et «ah» d’admiration.