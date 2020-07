Safari-auto panoramique au Zoo de Toronto

Pure détente

On circule lentement (5 km heure), ce qui permet d’observer à proximité diverses espèces animales issues de tous les continents, au détour d’un paysage verdoyant.

Les animaux tiennent le coup malgré la chaleur accablante de cette saison estivale hors de l’ordinaire. Le parcours commence par l’hippopotame paresseusement allongé dans sa mare d’eau, entouré de quelques girafes dont on aperçoit les longs cous et petites têtes au loin parmi de nombreux feuillus.

Puis on traverse la grotte du lion assoupi avec sa lionne. On poursuit vers le parc des antilopes, menant vers les chèvres de montagne, zèbres magnifiques, babouins rigolos, buffles aux longs poils noirs, chameaux pittoresques, chevaux sauvages et un poulain.