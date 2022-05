Russell : même nom, nouvelle signification plus honorable

Il donne comme exemple Russell Phair, qui dans les années 1960, en plus d’être barbier, a été le chef pompier, le chef de la police et était très actif dans la communauté.

Le philosophe Bertrand Russell, qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1950, a aussi été nommé au panthéon de la municipalité.

Évolution des mentalités

Le conseil soutient que ce n’est pas une tentative d’effacer l’histoire, mais plutôt de montrer qu’il s’efforce d’évoluer. Cette saga avait motivé, il y a deux ans, la création d’un comité sur «la diversité, l’équité et l’inclusion communautaire» au sein du conseil.

«Ça ne change rien, à part que nous reconnaissons que Peter Russell n’est plus notre représentant et n’a plus cet honneur. C’est plus une déclaration qu’autre chose. On s’en va dans une autre direction», déclare M. Leroux.

Il mentionne que malgré son passé esclavagiste, Peter Russell n’était pas connu par la communauté. «Quand on a pris la décision il y a deux ans, oui il y a des gens qui voulaient changer de nom, mais 99,9% de la municipalité, même moi, n’avaient aucune idée de qui était Peter Russell.»