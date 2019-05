Roman hors-norme

Bouchées littéraires succulentes

Soma est chef(fe) transgenre et dit: «Je suis né(e) gaucher(ère), élevé(e) droitier(ère), devenu(e) gaucher(ère) contrarié(e)», d’où le titre de ce roman qui nous sert toute une fourchette d’émotions, une série de bouchées littéraires succulentes.

Il est sans doute vrai que «tout le monde est trop occupé pour demander une rencontre en personne, préférant se tourner vers Skype, Viber, FaceTime…» Ridicule et dommage à mon avis, car on y perd l’essence d’un tête-à-tête.

Homos et gauchers créatifs

Il est rafraîchissant de lire des commentaires hors de l’hétérosexualité traditionnelle. En voici un petit exemple: «Pourquoi le symbole pour les wc de femmes est-il une personne en robe ? Je ne porte jamais de robe et je n’aime pas le maquillage. (…) Why must I gender conform?»

Comme les gais et lesbiennes, les gauchers formerait environ dix pour cent de la population. Et ils seraient plus créatifs que les droitiers. V. S. Goela est plus créative que moi, un droitier.