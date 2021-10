Au ROM, des jeunes racontent l’impact de la pandémie sur leur génération

Peintures, dessins, œuvres musicales, photographies, sculptures ou encore broderies, les productions artistiques sont variées. Le talent artistique des jeunes est d’ailleurs marquant. Les œuvres exposées au ROM détonnent par leur beauté et leur originalité.

Par le biais de l’art, on découvre les difficultés psychologiques et l’anxiété que ces jeunes ont pu ressentir, mais également les questionnements personnels qui les ont traversés.

L’isolement a en effet été propice à la réflexion et nombreux d’entre-eux ont choisi de l’exprimer. Certains évoquent leur sexualité ou leur genre, quand d’autres abordent des questions de racisme et d’inclusion.

L’exposition du ROM regroupe les œuvres en six thématiques qui illustrent les cheminements psychologiques des jeunes, des moments de tristesse et d’isolement jusqu’à la découverte de soi, l’espoir et la joie. Le tout forme un ensemble cohérent grâce aux graphismes Les cheveux de la pandémie de l’artiste torontoise Ene Agi, qui relient entre eux les différents espaces.

Accompagner les jeunes

On retient de leurs portraits la diversité et la richesse des expériences vécues par les jeunes. Cela leur permet ainsi de s’identifier les uns aux autres et de rompre leur isolement.