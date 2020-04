Retour en Ontario après une croisière torpillée par la CoViD-19

Après avoir passé près de deux semaines confinés dans leurs cabines pendant la pandémie de la CoViD-19, les couples Gilles Laporte et Denise Lemire, et Michel et Lucie Cayouette ont finalement pu quitter leur bateau de croisière en Amérique du Sud et rentrer chez eux, à Orléans, dans l’Est ontarien, le 3 avril dernier.

«On était soulagés d’arriver. On a une cour et on peut y aller prendre de l’air quand on veut», se réjouit Michel Cayouette, qui ne cache pas avoir ouvert toutes les fenêtres de la maison à son retour.

«Ce n’est pas grand, une cabine de 15 m2», seconde sa conjointe. Elle ajoute que la première semaine à la maison a été passée à laisser sortir la pression accumulée… et à écouter en rafale des épisodes de District 31!

Le retour au bercail n’a cependant pas eu le même effet pour tous. «C’était pire qu’être sur le bateau! Qu’on n’ait pas accès à nos petits-enfants ou à notre fils en croisière, c’est normal. Mais ils sont à dix minutes de chez nous et on ne peut ni les voir ni faire des activités avec eux. Il faut aussi recommencer à faire nos repas», lance à la blague Denise Lemire.

Rattrapés par la réalité

Les deux couples sont montés à bord du Zaandam le 7 mars dernier pour une croisière qui leur ferait visiter certains pays d’Amérique du Sud. «La première semaine s’est très bien passée. La nourriture était excellente, le service superbe, le divertissement de grande qualité et les passagers étaient super sympathiques», raconte Lucie Cayouette.