Résiste! à TV5 : une quête d’authenticité culturelle dans les grandes villes

«Mais on s’est vraiment amusés et on a rencontré des artistes vraiment touchants, inspirants, super uniques. Ça me fait réaliser encore et encore à quel point le Canada est un vaste pays, constitué de toutes sortes de cultures et toutes sortes d’histoires complètement différentes. Ç’a été très enrichissant.»

Au printemps et à l’été 2021, des épisodes ont donc été tournés à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto et Québec.

Surprise! Le Canada n’est pas ennuyant

La productrice déléguée, Kathleen O’Leary, estime que l’émission y a trouvé son compte.

«On est heureux quand même d’être retournés au Canada parce qu’on a fait la connaissance d’artistes incroyables. Ça nous a permis aussi de découvrir des villes canadiennes, de leur donner une autre essence que ce qu’on connaissait déjà. On a été agréablement surpris.»

Les artistes invités et les sujets sortent effectivement souvent de l’ordinaire.