Réouverture de la galerie Thompson Landry

La galerie d’art québécois Thompson Landry, dans le quartier de la Distillerie, rouvre ses portes au public ce jeudi 11 juin avec l’exposition Mes têtes en couleur de l’artiste montréalaise Joan Dumouchel.

Y seront accrochées 16 nouvelles oeuvres «spectaculaires», selon la copropriétaire Joanne Thompson.

«Il s’agit de notre première exposition depuis l’arrivée de la pandémie, et nous invitons les gens à venir l’admirer dans un environnement accueillant et sécuritaire»… sur rendez-vous, entre 11h et 16h tous les jours sauf les vendredis et lundis.