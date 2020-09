Rentrée parlementaire à Queen’s Park: plein volume sur la pandémie

Hausse des nouveaux cas

Alors que la province a enregistré lundi son plus grand nombre de nouvelles infections (313) en plus de trois mois, les partis d’opposition à Queen’s Park se demandent pourquoi le gouvernement Ford n’a pas préparé de plan en prévision d’une seconde vague de la pandémie plus rapidement.

Le gouvernement ontarien a indiqué qu’un «plan complet de préparation à l’automne» sera disponible sous peu.

En Chambre, les élus progressistes-conservateurs étaient nombreux à vanter les mérites de leurs plans pour lutter contre la CoViD-19, mais des inquiétudes demeurent.

«La deuxième vague s’en vient»

Mme Horwath et l’ex leader parlementaire du Parti libéral de l’Ontario, John Fraser, sont tous les deux d’avis que les experts de santé publique auraient dû se pencher sur une possible seconde vague bien plus rapidement.

Le gouvernement Ford n’est pas assez rapide, communique mal et manque de transparence, a fustigé la cheffe du NPD en point de presse.