Relance du projet de télescope d’Hawaï

Le projet de télescope qui s’est heurté en 2014 au réveil de la culture traditionnelle hawaïenne, reprend vie: le gouverneur de cet État du Pacifique a annoncé une entente grâce à laquelle sa construction pourrait commencer en juillet.

Il s’agit du Télescope de Trente mètres (TMT), dont la construction, à 4 200 mètres d’altitude au sommet du Mauna Kea, doit s’étaler sur près de 10 ans et coûter deux milliards de dollars. Il sera le plus puissant télescope du monde et il implique six partenaires, dont la Chine, l’Inde, le Canada et deux universités américaines.

Réveil autochtone

Sauf qu’à l’automne 2014, l’opposition de groupes autochtones et environnementaux d’Hawaï avait soudain pris les astronomes par surprise. Le Mauna Kea est une montagne sacrée dans la mythologie autochtone hawaïenne.