Vers un premier refuge pour baleines en Amérique du Nord

Besoin de 20 millions $

Il faut néanmoins que l’ONG puisse lever 20 millions $ pour la construction du refuge. Ce dernier inclura une clinique vétérinaire et un centre d’interprétation. Les coûts opérationnels du refuge sont évalués à 2 millions $ annuellement.

Le groupe ne cherche pas de soutien gouvernemental, il compte plutôt sur de grands donateurs. Une campagne de financement est également en cours.

En plus d’œuvrer pour la création du refuge, l’association désormais basée en Nouvelle-Écosse partage un nombre important d’articles et de vidéos en lien avec ces mammifères marins sur son site internet. Des plans détaillés et des descriptifs techniques du refuge sont disponibles.

Marineland à Niagara: l’exception

Il est estimé que plus de 200 bélugas et 50 épaulards vivent en captivité dans le monde.

Le gouvernement du Canada a interdit en 2019 la reproduction et le maintien en captivité des cétacés. Mais cela ne s’applique pas aux plus de 40 bélugas et à l’épaulard déjà en captivité au parc Marineland de Niagara. C’est le seul lieu au Canada où les baleines sont en captivité.