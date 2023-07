Réflexion pédagogique: les devoirs de vacances

Les vacances estivales sont souvent considérées comme une période de repos et de détente pour les élèves, et il va sans dire que ceux-ci le méritent, comme il se doit.

Toutefois, un bon nombre de pédagogues croit fermement que l’apprentissage scolaire ne doit pas être interrompu pendant les vacances et que, tout comme la pratique du piano ou du sport, l’apprentissage scolaire nécessite une répétition constante pour consolider les acquis et renforcer la confiance des élèves dans leur parcours académique.

De toute façon, nous savons tous qu’un grand nombre d’élèves ne finissent pas l’année scolaire ayant vraiment acquis les connaissances de base de leur programme d’étude, les mettant directement en situation de compromis l’année suivante.

De plus, il est essentiel de reconnaître que pendant cette période de longue pause estivale, de nombreux élèves oublient une partie de ce qu’ils ont appris au cours de l’année scolaire, ce qui se traduit souvent par des mois de révisions au début de la nouvelle année scolaire.

Des études ont de plus démontré que les longues pauses, comme les vacances d’été, entraînent généralement une perte de connaissances et de compétences acquises au cours de l’année scolaire et que les devoirs de vacances agissent comme un bouclier contre cette régression en gardant les élèves mentalement actifs et engagés dans l’apprentissage.