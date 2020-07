Red Rocket Coffee et l’art public de Homewood

Allez d’abord vous chercher un café (et un biscuit!) à quelques pas du parc chez Red Rocket Coffee (154 Wellesley St East, ouvert de 8h à 14h tous les jours), puis revenez pour le regarder de plus près.

On remarque alors les grandes roches à surface polie, sur lesquelles on peut s’asseoir pour baigner dans l’ambiance zen, parmi 42 arbres.

Puis on voit l’une des plus belles installations d’art public de Toronto: Forest Walk. L’oeuvre de Ed Pien est constituée de 45 mètres de panneaux de métal élégamment ornés de faune, de flore et de personnages, coupés au laser et séparés par des bandes de verre coloré qui s’illuminent la nuit.

Cette chronique hebdomadaire propose des petits joyaux de Toronto tirés de la section #torontourbangems du dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Chaque duo offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com.