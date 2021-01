Raptors: une victoire pour finir 2020!

Les Raptors, toujours peu flamboyants en attaque, maintiennent leur petit avantage grâce à une défense correcte et des Knicks pas plus inspirés qu’eux de l’autre côté du terrain. Après un 3-points de Davis, ils mènent 35-31. New York va renverser la rencontre sous l’impulsion de Randle. Ce dernier marque avec la faute. Les visiteurs sont devant pour la première fois du match après un 7-0 (40-42). OG Anunoby, sur rebond offensif, égalise à 42-42. Les deux équipes rentrent aux vestiaires à la pause sur ce score.