Les Raptors s’écroulent en fin de match à Philadelphie

Sharing is caring pic.twitter.com/o8BGgd4Q14 — Toronto Raptors (@Raptors) December 30, 2020

Dans la foulée, Siakam et Len prennent à deux Embiid. Le Camerounais s’écroule et se tient la cuisse. Il est obligé de quitter le terrain. Anunoby et Siakam contiuent de se montrer très adroits de loin. Le numéro 43 des Raps en met deux dans le coin gauche. TO mène 63-76.

Embiid revient, les Raptors cafouillent

Joël Embiid fait son retour et l’effet est immédiat. Toronto gère mal l’attaque et les Sixers passent un 11-0 pour recoller à 2 points (74-76). Powell a l’occasion de redonner de l’air à 3-points mais rate. Embiid égalise dans la foulée aux lancers francs pour conclure le troisième quart sur un 13-0 et égaliser (76-76).