Les Raptors enchaînent une deuxième défaite face aux Spurs de DeRozan

Début de saison compliqué pour la bande à Nick Nurse. Après une défaite en ouverture de la saison, les Raptors de Toronto avaient une chance de se racheter ce samedi soir sur le parquet des Spurs de San Antonio. Face à l’équipe de l’ancien joueur vedette de la franchise canadienne, DeMar DeRozan, Kyle Lowry et ses coéquipiers ont de nouveau déçu.

Après une première mi-temps très offensive, où la défense, pourtant la force de l’équipe, n’était pas au rendez-vous, la deuxieme mi-temps a permis à Chris Boucher de réaliser l’un de ses meilleurs matchs en carrière (22 points, 10 rebonds, 7 contres !!!).

Malheureusement, la performance du Montréalais n’a pas suffi à porter les siens vers la victoire. La faute à un grand DeRozan (27 points, 8 passes) et une gestion des deux dernières minutes du match calamiteuse. Résultats: une deuxième défaite en deux matchs (119-114) et beaucoup de travail à effectuer avant d’affronter les Sixers de Philadelphie mardi. L’objectif sera d’éviter de débuter la saion par un 0-3…

Le fil du match

Dans un début de match avec peu de défense, les Raptors sont les plus adroits. Ils démarrent la rencontre par un 14-7. Les Torontois font la course en tête en étant plus agressif en défense et en comptant sur l’apport offensif de leurs deux pivots Baynes (9 points) et Boucher (9 points). Siakam réalise un premier quart complet avec 8 points, 5 rebonds et 4 passes. Toronto mène 33-39 après les 12 premières minutes de jeu.

Le deuxième quart se poursuit sur le même rythme avec peu de défense et des attaques rapides des deux côtés. L’adresse de loin torontoise baisse, ce qui permet aux Spurs de revenir à 1 point sur une interception de DeRozan et un dunk de Johnson, seul en contre-attaque (48-49). Aldridge inscrit ensuite 4 points consécutifs pour donner l’avantage aux locaux (54-50). San Antonio compte une avance de 3 longueurs à la pause (61-58).