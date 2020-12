Défaite des Raptors face aux Pelicans en ouverture de la saison

Débuts difficiles pour les Raptors de Toronto. Les hommes de Nick Nurse ont été impuissants en deuxième mi-temps pour stopper le duo Ingram (24 pts, 9rbds, 11 pds) / Redick (23 pts à 6/11 à 3-pts) des Pelicans. La Nouvelle Orléans s’impose largement sur le parquet de l’Amalie Arena (99-113). L’adresse à 3-points a complètement fui les Torontois en deuxième mi-temps (2/17). Au contraire, les visiteurs ont été inarrêtables dans ce domaine dans la deuxième moitié de la partie (10/16!).

Le début de rencontre est assez équilibré. Siakam se met en évidence avec 5 des 12 premiers points de son équipe et deux passes décisives dont une pour Baynes (12-9).

