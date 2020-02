Radio: Isabelle Ménard à la barre d’Enfin Samedi

C’est Isabelle Ménard qui animera l’émission radiophonique franco-ontarienne Enfin Samedi de la première chaîne de Radio-Canada, à partir de ce 29 février.

Diffusée entre 7h et 11h à partir des studios de Sudbury, l’émission hebdomadaire de variétés culturelles et politiques a aussi un nouveau réalisateur: Patrick Wright.

L’émission du samedi matin, qui avait pris la relève de Grands Lacs Café, avec Éric Robitaille, a été animée par Olivier Mercure de juillet à décembre derniers, puis par Claudia Hébert par intérim. On y passe en revue l’actualité locale, nationale et même internationale, avec des chroniqueurs et des correspondants.

Humour et théâtre

Bien connue à Radio-Canada, Isabelle Ménard cultive depuis longtemps son amour pour le milieu des arts de la scène. Diplômée en Communication et finissante de l’École Nationale de l’humour, à Montréal,, elle est qualifiée par certains de «multi-communicatrice».

À la télévision, on a pu la voir dans Selon l’Opinion Comique, Entrée principale, Juste pour Rire en direct ou District V. À la radio, elle a partagé le micro sur plusieurs stations de Radio-Canada tant au Québec qu’en Ontario avec des passages récents remarqués dans Jonction 11-17 et Y a pas deux matins pareils à Toronto.