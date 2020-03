Quoi faire chez vous pendant la menace de coronavirus

Comme la ville de Toronto est mise sur pause pour quelques semaines, voici des suggestions d’activités à faire dans le confort de votre maison.

Développer votre passion

Pour toutes les fois où on s’est dit…et si j’avais le temps, j’aimerais approfondir mes connaissances ou m’améliorer dans… Alors, présentement, vous avez le temps! Aujourd’hui, grâce au web, vous pouvez écouter plein de tutoriels et vous documenter pour développer votre passion.

Apprendre une nouvelle langue

Pour apprendre une nouvelle langue, il suffit de se faire l’oreille et de se familiariser avec la grammaire de la langue d’apprentissage. Alors, suivez un cours en ligne, lisez des articles ou des livres, écoutez des baladodiffusions. Regardez des séries et des films avec des sous-titres et changez la langue de votre téléphone cellulaire pour la langue d’apprentissage désirée.

Faire du sport

Ce n’est pas parce que la salle de sport est fermée qu’il faut arrêter de s’entraîner. Plusieurs entraîneurs ont leurs propres chaînes YouTube. Allez hop, habillez-vous comme à la salle de sport et bougez. Évidemment, vous pouvez aussi aller courir autour du bloc ou dans le parc.

Lire des livres

Lisez toute la pile de livres dans votre bibliothèque, que vous n’avez pas encore eu le temps de lire. Ou relisez vos livres préférés qui vous rappelleront sans doute des souvenirs.

Faire de la méditation

Mettez votre ordinateur face à vous et regardez des tutoriels YouTube sur la médiation tout en écoutant de la musique calme. Prenez une grande inspiration et méditez.