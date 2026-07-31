QUIZ sur sept enquêteurs incontournables

Les maîtres du roman policier ont créé des enquêteurs mythiques, devenus de véritables références culturelles à travers le monde.

On pense immédiatement à la reine du crime Agatha Christie qui a imaginé le célèbre détective belge aux moustaches légendaires. Ou encore à Arthur Conan Doyle, père du renommé maître londonien de la déduction.

Du côté francophone, impossible de ne pas penser à Georges Simenon et à son commissaire fumeur de pipe. Comme on le sait, sa méthode repose sur l’intuition, l’observation psychologique et une profonde empathie pour les suspects et les victimes.

Je ne mentionne pas leur identité car je vous invite à les retrouver dans un petit quiz sur sept limiers incontournables. Si vous lisez mes comptes rendus de livres, vous n’aurez pas de mal à associer le bon enquêteur à des romancières telles que Louise Penny ou Donna Leon.

Voici la liste de sept enquêteurs mythiques et de sept maîtres du roman policier. À vous de les associer correctement.