Qui est Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec?

Les membres de la Coalition Avenir Québec (CAQ) ont élu dimanche Christine Fréchette pour succéder à François Legault à la direction du parti et, par le fait même, comme 33e première ministre de la province.

Analyste politique et administratrice de formation, députée de la rive Sud-Ouest de Montréal depuis 2022, elle a été ministre de l’Immigration et de la Francisation, puis «super ministre» de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

«Faux choix»

Dans une lutte entre l’économie et le nationalisme – les deux piliers de la CAQ créée en 2011 par François Legault comme «troisième voie» entre le Parti québécois et le Parti libéral – elle a défait l’ex-journaliste et ministre de l’Éducation, puis de l’Environnement, Bernard Drainville. Elle a obtenu près de 58% des 14 000 suffrages contre 42% pour son adversaire.

Les deux candidats, comme d’ailleurs l’ex-premier ministre François Legault, proviennent du PQ.