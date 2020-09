Qu’est-ce qu’une seconde?

Et il se trouve que la définition actuelle de la seconde repose sur ce système.

L’atome de césium 133

En 1967, le Bureau international des poids et mesures la décrivait comme «la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133 non perturbé». Une définition compliquée, mais qui a le mérite d’être plus précise que la précédente.

Toutefois, ce n’est pas encore parfait. Des éléments comme le strontium et l’ytterbium réagissent à des fréquences beaucoup plus élevées que le césium, ce qui les rend plus précis.

Lasers et micro-ondes

Les horloges utilisant ces éléments fonctionnent avec des lasers plutôt que des micro-ondes, d’où leur nom d’horloges optiques, et devraient ne se dérégler que d’une seconde… par 20 milliards d’années.

Petit problème: l’utilisation des lasers est incompatible avec la technologie électronique des horloges atomiques actuelles, ce qui empêche leur utilisation à l’extérieur des laboratoires.