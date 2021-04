Une autre polémique a contribué à se méfier de Facebook. Nos données personnelles sont la plus grande richesse du réseau social. En naviguant sur la plateforme, on donne des informations sur nos goûts, notre localisation… Facebook a collecté ces données afin de les exploiter pour en tirer d’immenses revenus publicitaires.

Instagram, l’art des photos parfaites

Selon les Inrocks, Instagram serait le pire réseau social pour la santé mentale des jeunes. Le réseau social qui permet de partager des photos aurait un impact sur la perception de soi. En effet, certains influenceurs se montrent sous leur meilleur jour: destination de rêve, corps parfait… Cet étalage d’un bonheur surfait fait complexer certains jeunes.

Instagram n’a pas que du mauvais. Il faut apprendre à suivre les bons comptes et travailler sur soi pour ne pas se laisser influencer. De plus en plus de comptes prônant l’acceptation de soi apparaissent sur la plateforme et se moquent les normes du corps parfait. L’un des comptes le plus connu est celui de Céleste Barber. La comédienne parodie les publications de stars internationales… à sa façon. De quoi décomplexer! Elle a aujourd’hui plus de 7 millions d’abonnés.

Twitter, 280 caractères instantanés

La force de Twitter est son instantanéité. En 280 caractères, on partage son humeur du moment ou on réagit à un événement en train de se dérouler. Après avoir promis de ne jamais développer cette fonctionnalité, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, travaillerait sur un bouton «annuler» qui permettrait de corriger un tweet après sa publication.

Le réseau de l’oiseau peut être néfaste. Certains utilisateurs de la plateforme peuvent tenir des propos violents et être trop agressifs.