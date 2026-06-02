Quatre conseillers consulaires élus par les Français d’ici

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Les conseillers consulaires Ronan Le Guern, Francine Watkins, Olivier Giffaux et Séverine Biderman. Photo des drapeaux: iStock.com/Oleksii Liskonih
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Publié 02/06/2026 par l-express.ca

Suite aux élections des 22 au 30 mai, les quatre personnes qui représenteront les Français de l’Ontario et du Manitoba auprès de leur consul général, pour les six prochaines années, sont Francine Watkins, Ronan Le Guern, Olivier Giffaux et Séverine Biderman.

Ils sont désignés officiellement comme «conseillers des Français de l’étranger» mais sont aussi appelés communément «conseillers consulaires».

Les citoyens français de la «Circonscription électorale du Consulat général de France à Toronto», qui couvre l’Ontario et le Manitoba, peuvent trouver les coordonnées de leurs élus locaux sur le site web La France au Canada.

À l’écoute

Mme Watkins (1re) et M. Le Guern (2e) représentent la même liste «Libres et indépendants pour les Français de l’étranger» qui a obtenu 780 votes.

«Sachez que l’ensemble de la communauté française de notre circonscription peut compter sur notre engagement et notre écoute», a commenté Mme Watkins sur LinkedIn.

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«Bravo à l’ensemble des six listes qui se sont engagées dans cette élection, signe de vitalité démocratique, par delà l’océan qui nous sépare de la France, et de volonté d’agir pour porter la voix des Françaises et des Français de l’étranger», a réagi M. Le Guern.

Encouragement

M. Giffaux soutient le parti EÉLV (Europe Écologie Les Verts) en France. Sa liste «Français de l’Ontario et du Manitoba – Écologistes, solidaires et engagés, agir ensemble pour l’avenir» a reçu 554 votes.

«Ce succès, c’est le vôtre», écrit-il. «Chaque like, chaque partage, chaque mot d’encouragement et chaque vote a compté.»

Rencontres

Mme Biderman est macroniste. Sa liste «Ensemble pour les Français de l’Ontario et du Manitoba» a obtenu 306 votes.

«Quelle campagne incroyable!», a-t-elle rapporté. «Ces derniers mois nous ont permis de vivre de magnifiques rencontres citoyennes, d’entendre vos préoccupations et de partager des échanges sincères et constructifs.»

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Il s’agissait d’une réélection pour Francine Watkins, Olivier Giffaux et Séverine Biderman. Ce sera un premier mandat pour Ronan Le Guern.

Gauches et droites

La liste d’Hermine Mbondo, «Unir pour mieux agir en faveur des Français de l’Ontario et du Manitoba», associée à l’Alliance solidaire des Français de l’étranger, a recueilli 256 votes.

Contrastant avec les scores plus élevés du Rassemblement national et d’autres partis de droite dans les sondages en France, «l’Union des droites pour écouter, agir et servir les Français de l’Ontario au Manitoba», dirigée par Patrick De Pau, n’a glané que 193 votes chez nous.

À peine mieux que la liste «Collectif citoyen et solidaire» de Yann-Alexandre Girard avec 137 votes.

2300 électeurs

Exactement 2300 citoyens français, sur les 13 789 inscrits sur la liste électorale, se sont prévalus de leur droit de vote. On a enregistré 72 bulletins blancs et 2 nuls.

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Les conseillers consulaires sont des élus de proximité. Ils défendent les intérêts de leur communauté sur place et traitent d’enjeux locaux.

Les conseillers consulaires sont aussi grands électeurs au Sénat français. Les prochaines élections sénatoriales ont lieu en septembre prochain.

Et bien sûr des élections présidentielles, qui promettent d’être mouvementées, auront lieu au premier semestre de 2027.

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