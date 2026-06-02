Quatre conseillers consulaires élus par les Français d’ici

Suite aux élections des 22 au 30 mai, les quatre personnes qui représenteront les Français de l’Ontario et du Manitoba auprès de leur consul général, pour les six prochaines années, sont Francine Watkins, Ronan Le Guern, Olivier Giffaux et Séverine Biderman.

Ils sont désignés officiellement comme «conseillers des Français de l’étranger» mais sont aussi appelés communément «conseillers consulaires».

Les citoyens français de la «Circonscription électorale du Consulat général de France à Toronto», qui couvre l’Ontario et le Manitoba, peuvent trouver les coordonnées de leurs élus locaux sur le site web La France au Canada.

À l’écoute

Mme Watkins (1re) et M. Le Guern (2e) représentent la même liste «Libres et indépendants pour les Français de l’étranger» qui a obtenu 780 votes.

«Sachez que l’ensemble de la communauté française de notre circonscription peut compter sur notre engagement et notre écoute», a commenté Mme Watkins sur LinkedIn.