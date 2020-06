Quatre candidats à la vice-présidence de la FCFA

le président sortant de la Société acadienne du Nouveau-Brunswick (SANB) Robert Melanson (Nouveau-Brunswick);

le conseiller stratégique principal pour la Direction des résidences officielles à la Commission de la capitale nationale Patrick Naud (Alberta/Ontario).

Pour le poste de trésorerie, Gilles Levasseur (Ontario) et Colleen Soltermann (Île-du-Prince-Édouard) tenteront d’obtenir un mandat de deux ans.

Finalement, la présidente de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), Lily Crist, est la seule candidate au poste de représentante des organismes nationaux au Bureau de la direction.

La FCFA compte 18 organismes membres répartis à travers le pays, soit 12 organismes porte-parole provinciaux et territoriaux et six organismes nationaux.