Quand urbanisation était synonyme de racisme

«Pour beaucoup de personnes qui s’intéressent aux liens entre l’urbanisme et le racisme, l’histoire d’Africville est souvent considérée comme un point de départ.» Ce village afro-canadien, au nord d’Halifax, abritant des descendants d’esclaves depuis 1749, a souffert de la discrimination des dirigeants de la ville.

Ted Rutland, de l’Université de Concordia, qui se décrit lui-même comme «géographe social culturel urbain», a présenté la triste histoire des Noirs à Halifax, qui a couvert la période de 1880 à 2010, le 26 février dernier à l’Alliance française de Toronto, dans le cadre des conférences de la Société d’Histoire.

Le professeur a mentionné que le racisme et l’urbanisme ont toujours été liés à Africville. On a notamment déplacé des usines et un dépotoir vers ce village, puisqu’elles nuisaient à la santé des gens d’Halifax, sans considération pour la santé des Noirs. Vers 1850, les résidants d’Africville payaient des impôts à la Ville mais ne recevaient aucun service.

Détruit en 1960

«Cette communauté d’Africville a été doublement maltraitée par les urbanistes pendant un siècle.» Le village a finalement été détruit dans les années 1960, mais la discrimination raciale et l’exclusion des Noirs ont perduré à Halifax pendant encore plusieurs années.

«Il y a plein d’autres communautés ailleurs dans le monde ayant vécu des expériences similaires à celles d’Africville».