Quand l’évêque était plus puissant que le chef de police

Désinformation

Personne n’est dupe lorsque le supérieur du Collège annonce que le directeur des études est mort d’une crise cardiaque, version imposée par l’archevêché.

Comme un élève s’est enfui le matin où le corps mutilé a été trouvé, le supérieur y voit un suspect de premier choix. Mais «il ne peut être emprisonné pour une crime inexistant», d’autant plus que Dolan ne le croit pas coupable du meurtre effacé par le pouvoir religieux.

L’enquête est difficile et complexe – un second meurtre survient au Collège – et la seule personne qui parle franchement est celle qui en sait le moins. Habitués à fouiller les âmes, les prêtres du Collège sont devenus «compétents pour dissimuler la leur».

Québec catholique

Impudique point ne seras est la troisième enquête d’Eugène Dolan. S’inspirant du premier et du quatrième commandements de Dieu, Jean-Pierre Charland a publié Un seul Dieu tu adoreras (2018) et Père et mère tu honoreras (2016).

Cette fois-ci, le prolifique romancier illustre avec brio qu’il fut une époque au Québec où «le péché de la chair suscitait la plus grande réprobation. Plus grande que le meurtre.» Les catholiques ne pouvaient pas échapper à la surveillance de l’évêque et de ses pions.