Quand Google Maps retouche les frontières

Un pays prétend qu’un territoire est à lui? C’est peut-être ce que les habitants de ce pays verront sur Google Maps.

Cachemire indien ou pakistanais

Par exemple, la région du Cachemire, disputée depuis plus de 70 ans entre l’Inde et le Pakistan — et qui a donné lieu à des affrontements sanglants. Un internaute indien y verra tout simplement le Cachemire comme faisant partie de l’Inde. Un internaute pakistanais — ou du reste du monde — y verra des lignes pointillées, signifiant que la frontière est encore contestée.

Un journaliste du Washington Post a fait ainsi un tour du monde virtuel et, surtout, a parlé à différents intervenants — jusqu’à la célèbre National Geographic Society — pour en apprendre davantage sur les pratiques de cartographie de Google.

Il existe même des forums de passionnés des cartes qui documentent les changements — plusieurs d’entre eux mineurs et pas nécessairement controversés — apportés par Google et ses concurrents Apple Map et Microsoft Bing.

Maroc et Sahara occidental

Chez Google, on lui a répondu que «nous restons neutres sur les questions de régions contestées et de frontières», tout en reconnaissant que «dans les pays où nous avons une version locale de Google Maps, nous suivons la législation locale».