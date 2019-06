Quand des universitaires se mêlent d’écrire des pamphlets politiques

Une vingtaine de sujets ont fait l’objet de courtes analyses, comme les questions d’économie et de commerce international, les politiques d’immigration et d’accueil des réfugiés, les relations entre le Canada et la Chine, l’aide étrangère, les peuples autochtones et, bien sûr, la francophonie.

Appui à la dualité linguistique

C’est sous ce titre que se présente le mémoire de Martin Normand et Linda Cardinal, de l’École d’études politiques à l’UO.

«Les évènements de l’automne 2018 qui ont pris à partie les minorités francophones et la dualité linguistique au pays – comme l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario, le retrait du financement à l’Université de l’Ontario français, l’annulation des Jeux de la Francophonie au Nouveau-Brunswick, le licenciement de traducteurs par le gouvernement du Manitoba –, ont suscité de nombreuses réactions partout au pays», rappellent les auteurs.

Ils estiment que, oui, la Loi sur les langues officielles doit être modernisée, mais qu’on ne peut présumer de rien. Les chercheurs ont cru bon ajouter une série d’options, au cas où cette possible modernisation n’irait pas assez loin.

Mme Cardinal et M. Normand suggèrent ainsi de «développer un outil d’analyse différenciée selon les langues officielles, ou une lentille linguistique pour la planification, la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et de programmes qui devra obligatoirement être utilisée par les institutions fédérales.»