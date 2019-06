Quand des millionnaires financent la rougeole

À lui seul, un couple new-yorkais a donné trois millions de dollars à des groupes anti-vaccins — incluant deux forums pour la communauté juive orthodoxe, qui est au cœur de la pandémie de rougeole qui frappe la région de New York.

Bernard et Lisa Selz, rapporte le Washington Post, sont des philanthropes connus du milieu local des arts et de la culture. Mais ces dernières années, ils se sont apparemment découvert une nouvelle passion — et ont démontré qu’un seul couple peut avoir un impact tangible sur une campagne de désinformation.

Selon le reportage, «leur argent est allé à une poignée d’individus motivés», comme le Informed Consent Action Network, qui doit à la Fondation Selz les trois quarts de son financement et qui est voué à «promouvoir la sécurité des médicaments et des vaccins et le choix parental dans la décision vaccinale».

Avec plus de 1 000 cas cette année, concentrés dans le quartier new-yorkais de Brooklyn et dans le comté de Rockland, au nord-ouest de la métropole, c’est la plus grosse pandémie de rougeole qu’ait connu la région en près de 30 ans.

La figure publique de la Fondation, l’ex-animateur de télé Del Bigtree, a notamment tenu ces deux assemblées publiques destinées aux juifs orthodoxes de Brooklyn et de Rockland, où il a répété sa conviction que le gouvernement est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher la vérité.