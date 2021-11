La psychologie contre la douleur chronique?

«En plus, leur échantillon est biaisé.» L’échantillon mis à l’étude ne serait en effet pas représentatif des gens souffrant de douleurs chroniques, selon le Dr Shir.

Du groupe à l’étude, seulement 14% ne vont pas au travail, et 33% disent faire au moins sept heures d’activité physique par semaine.

Avant le traitement, la douleur moyenne des participants était évaluée à 4,1 sur 10, ce qu’on considère comme étant une douleur légère ou modérée. Au final, la douleur n’empêche pas ces gens d’avoir un train de vie actif.

Niveau d’éducation élevé

«Un autre point qui n’est pas à négliger est le niveau d’éducation du groupe», remarque M. Shir. Le taux de diplomation d’école secondaire est de 100%.

Or, «il ne faut pas oublier que beaucoup des victimes de douleurs chroniques sont des gens moins scolarisés, des cols bleus par exemple. Ils viennent me voir et me disent “C’est vous le médecin, réglez mon problème”. Ils ne veulent rien savoir de médecine comportementale comme la psychothérapie, ils veulent une solution externe», comme des pilules, explique le docteur.