Jouer avec sa douleur pour la combattre

Une «clinique de jeux» (Game Clinic) propose plus spécifiquement des stimulations aux aînés et aux patients souffrant de troubles psychologiques et neurologiques.

«Les personnes âgées aiment jouer et les jeux en ligne les invitent aux interactions et à la participation. Les jeux en réseau jouent alors le rôle de pont entre des personnes plus isolées et moins mobiles», note la chercheuse Janis Timm-Bottos, du département des thérapies par les arts.

Comprendre les aînés

Ainsi, le projet collaboratif Meet me at the Mall cible les aînés pour comprendre l’impact qu’ont les jeux et les médias immersifs sur leur bien-être, tout comme les «grands-mères joueuses» (Gaming Grannies), le tout premier projet de la Game Clinic, explorant l’influence des jeux sur cette population plus âgée.

Les aînés, par leur participation à la recherche, aident ainsi les scientifiques à trouver les meilleurs jeux pour leur génération; ceux susceptibles d’améliorer leur attention, leurs habiletés perceptives et exécutives mais aussi leur sens de la planification et de l’adaptation. Tout en s’amusant et en socialisant!

Stress et douleur chronique

Au cours d’un atelier de discussion, les participants ont tenté de définir les dessous de la souffrance, physique et émotionnelle, de mieux cerner le stress et la douleur chronique, et ont aussi fait place aux options non médicamenteuses pour lutter contre cette souffrance.