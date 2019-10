Promotion historique pour le Wolpack de Toronto

Finalement, après une pénalité en toute fin de match (79e), le Wolpack de Toronto s’est imposé sur le score sec de 24-6 face à une rugueuse équipe de Featherstone, obtenant une montée historique pour la Super League.

All the way up! pic.twitter.com/PZM6K72FTJ

— Toronto Wolfpack (@TOwolfpack) October 5, 2019