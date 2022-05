Projet pilote sur l’éducation à la justice sociale

Les jeunes du comité travaillent depuis activement pour faire comprendre l’importance des enjeux et des actions dans la vérité et la réconciliation. Avec des projets sur l’eau, la femme, la santé mentale et la compréhension de la reconnaissance des traités et des territoires.

Des parrains et marraines pour les comités

La sénatrice Michèle Audette, née d’un père québécois et d’une mère innue, invitée à donner une petite conférence lors d’une rencontre provinciale des services d’animation culturelle, a eu vent de cette expérience. Intriguée, elle a demandé de rencontrer le comité, ce qui fut fait un mois après sa visite.

La sénatrice a pu parler directement aux jeunes et les encourager dans leur démarche de sensibilisation positive.

Elle compte continuer à suivre leurs actions et souhaite en entendre davantage sur leurs actions et projets à venir. La conversation est entamée et ouverte. Selon Mimi O’Bonsawin, «c’est un mouvement dans la bonne direction, tourné vers l’espoir».

Avec leur nouvelle marraine, le comité peut sonder la pertinence de ses prochaines idées. Mimi O’Bonsawin peut les guider sur la façon pour des alliés d’exécuter des actions dans le respect et le dialogue. Il ne s’agit pas de parler «à la place de», mais plutôt de prendre ce qu’elles vivent sur la question comme point de départ.