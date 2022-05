C’est le printemps aux James Gardens

J’ai trouvé un reportage célébrant la réouverture en 2007 de Jadranka Pastries par Aleksandar, le fils de Nikola (de retour du Canada) à l’emplacement original du commerce dans le quartier Grbavica de Sarajevo!

Mieux vaut consommer vos petits gâteaux sur place avant la balade, ou les commander au retour. Les pâtisseries plein beurre dans une voiture réchauffée par le chaud soleil… pas une bonne idée!

La rivière Humber

De la pâtisserie, marchez vers le nord sur Scarlett. Vous trouverez juste après le pont un sentier (Humber River Recreational Trail) qui descend vers le versant ouest de la rivière Humber.

Empruntez le sentier vers le Sud, en suivant l’eau qui coule en direction du lac Ontario.

On peut marcher aussi longtemps ou aussi peu qu’il nous chante le long de ce sentier. Entre la rue Scarlett et les terrains de tennis de Edenbridge, 500 mètres plus loin, il y a plusieurs bancs pour se reposer. Et on peut compter sur une toilette portable devant les tennis.