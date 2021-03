Près de 1000 robes pour enfants confectionnées avec des taies d’oreillers

Coordination

Jackie est celle qui coordonne la production et découpe les robes, les attaches et les manches. Puis, Eva et Simonne prennent la relève pour les coudre, ajouter des décorations, poches, etc.

«Moi je suis la plus haute gradée», mentionne Simonne en riant. «J’ajoute les élastiques, les manches et les attaches pour la finition et puis je les apporte chez Jackie.» De son côté, Raymonde fait ses propres robes en achetant le tissu et tout le nécessaire.

Elles s’engagent à faire 100 robes par année; celles-ci sont maintenant envoyées dans différents pays en voie de développement. Après Haïti, ce fut le tour du Guatamela, du Honduras, de Cuba et de l’Afrique à recevoir des robes. On estime que près de 1 000 robes ont été fabriquées depuis 2010.

Robes et accessoires

Si plus de 100 sont confectionnées, le surplus est mis de côté pour l’année suivante. Pour chaque robe, on ajoute une paire de petites culottes, du savon et du shampooing.

Lucille LeBlanc était la coiffeuse de Jackie et Simonne. On a apporté des robes dans son salon afin de montrer aux clientes ce qu’on pouvait faire avec des taies d’oreillers.