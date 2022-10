Postsecondaire: un rapport pour aider un secteur en difficulté

Au terme de sept mois d’États généraux sur le postsecondaire et près avoir consulté plus de 1400 personnes, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada dévoilent ce 27 octobre un rapport contenant 32 recommandations pour assurer l’avenir du postsecondaire en contexte francophone minoritaire.

Élaboration de stratégies de promotion et de recrutement, création d’un programme de bourses d’études et de mobilité, mise sur pied de mécanismes de financement et de collaboration, les solutions esquissées dans le rapport sont nombreuses pour venir en aide à un secteur en difficulté.

Le rapport de l’ACUFC et de la FCFA, intitulé Bâtir ensemble le postsecondaire en français de l’avenir dresse à travers une centaine de pages un état des lieux de l’éducation postsecondaire en contexte francophone minoritaire, avant de présenter 32 recommandations.

«C’est la marche à suivre dans les prochaines années», estime Martin Normand, directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l’ACUFC et responsable de la supervision de cette initiative.

«C’est une véritable vision d’avenir pour faire évoluer le postsecondaire. On amène des pistes d’innovation pour que le fédéral nous soutienne», renchérit Alain Dupuis, directeur général de la FCFA.