Portrait de deux nouveaux diplômés de TFS – L’école internationale du Canada

Les élèves suivent un programme sur mesure qui associe aux curricula de la France et de l’Ontario l’approche du Baccalauréat international. À l’issue de leurs études secondaires, ils sont au moins bilingues et ont acquis de solides connaissances et compétences en sciences, en arts et en sciences humaines.

Avant de rejoindre TFS, Reece était scolarisé dans une école publique francophone. S’il a souhaité intégrer cet établissement, c’est parce qu’il voulait se mesurer à une formation qui l’encouragerait à repousser ses limites.

«Cet objectif a été atteint: j’ai eu de nombreuses opportunités de me mettre au défi, ce qui a été extrêmement gratifiant.»

La richesse de l’immersion bilingue

Quand on l’interroge sur ce qui rend TFS différente des autres écoles, Christy souligne en premier lieu les apports de son approche bilingue et multiculturelle.

«Le curriculum nous donne des perspectives variées sur les sujets étudiés, que nous avons la possibilité d’aborder sous le prisme de cultures différentes. Ces compétences interculturelles m’ont rendue plus ouverte d’esprit, et me permettent de communiquer plus efficacement au quotidien.»